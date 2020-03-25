ИА «Ореанда-Новости» . Воздушное учебное судно «L-39» разбилось недалеко от станицы Дмитриевская. По сообщению издания «Интерфакс», пилот самолёта погиб.

Военный учебно-тренировочный самолёт «L-39», принадлежавший Тихорецкому филиалу лётного училища Краснодара разбился на Кубани. За штурвалом воздушного судна находился курсант, который погиб на месте. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства крушения самолёта.

Напомним, что недавно самолёт модели «Ан-2» потерпел крушение в Магадане, на борту судна находили 14 пассажиров и членов экипажа. В аварии пострадали 5 человек.