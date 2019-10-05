ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае в городе Горячий Ключ ребёнка закрыли в в одном из отсеков камеры хранения в торговом центре, пишет «МК».



Происшествие случилось в ТЦ «Пятая авеню». Сообщается, что сотрудники магазина пытались подобрать ключ к ячейке, но в итоге один из покупателей сломал замок и выпустил ребёнка.



Другие подробности инцидента уточняются. Возможно, будет дана правовая оценка случившемуся.