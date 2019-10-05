05.10.2019, 15:13
На Кубани ребёнка заперли в камере хранения в ТЦ
ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае в городе Горячий Ключ ребёнка закрыли в в одном из отсеков камеры хранения в торговом центре, пишет «МК».
Происшествие случилось в ТЦ «Пятая авеню». Сообщается, что сотрудники магазина пытались подобрать ключ к ячейке, но в итоге один из покупателей сломал замок и выпустил ребёнка.
Другие подробности инцидента уточняются. Возможно, будет дана правовая оценка случившемуся.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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