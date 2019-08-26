26.08.2019, 21:59
На Кубани туристам представят новые экскурсионные маршруты
ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае разработали два новых туристических маршрута, пишет ТАСС.
Речь идёт о маршруте «Тамань: от античности до наших дней» и «Хвала вину». Отмечается, что их опубликуют на туристическом портале Russia.travel, материалы которого переведены на 12 языков, а также разместят в национальных туристических офисах Visit Russia за границей.
Сообщается, что в первые шесть месяцев этого года турпоток в Краснодарском крае увеличился на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уже превысил 7 миллионов туристов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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