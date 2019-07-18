ИА «Ореанда-Новости». Граждане, которые вернулись с отдыха в Краснодарском крае, начали получать уведомления о штрафе в пять тысяч рублей за неоплаченный курортный сбор, пишет «Интерфакс».



В Ассоциации туроператоров России рассказали, что туристы отказываются платить по разным причинам: некоторые забывают, а некоторые не платят специально, так как считают сбор попыткой их обобрать.



Отмечается, что некоторые отдыхающие думают, что отели и санатории не будут жаловаться на тех, кто не заплатил, хотя зачастую это не так.



В целом, по данным АТОР, от оплаты сбора отказывается всего несколько процентов от всех организованных туристов.