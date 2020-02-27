ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае празднование Дня защитника Отечества и дня рождения одного из полицейских переросло в массовую драку, пишет «МК».



Отмечается, что почти все участники драки являются сотрудниками правоохранительных органов. Один из них отмечал в караоке-баре свой день рождения. Он вступил в словесный конфликт, а потом и в драку с младшим сержантом патрульно-постовой службы и её старшей сестрой.



В числе других участников потасовки оказались ещё два сотрудника той же роты ДПС Адыгеи. Прибывший наряд сумел разнять дерущихся, однако к тому времени девушкам были нанесены телесные повреждения.



Сейчас проводится проверка действий отмечавших двойной праздник сотрудников полиции.