24.05.2019, 19:19
На Кубани замминистра сельского хозяйства арестовали по делу о взятке
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Краснодаре арестовал заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицу, которого подозревают в коррупции, пишут РИА Новости.
Обвинение Тертице, по словам его адвокатов, ещё не предъявлено. Сам он всё отрицает. По словам чиновника, он добровольно дал осмотреть полицейским свой кабинет, а пакет с деньгами они нашли в приёмной. Пока чиновник арестован до 17 июня.
Местные СМИ пишут, что в приёмной Тертицы нашли муляж четырёх миллионов рублей. При этом на него обратили внимание только оперативники.
Обвинение Тертице, по словам его адвокатов, ещё не предъявлено. Сам он всё отрицает. По словам чиновника, он добровольно дал осмотреть полицейским свой кабинет, а пакет с деньгами они нашли в приёмной. Пока чиновник арестован до 17 июня.
Местные СМИ пишут, что в приёмной Тертицы нашли муляж четырёх миллионов рублей. При этом на него обратили внимание только оперативники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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