Обвинение Тертице, по словам его адвокатов, ещё не предъявлено. Сам он всё отрицает. По словам чиновника, он добровольно дал осмотреть полицейским свой кабинет, а пакет с деньгами они нашли в приёмной. Пока чиновник арестован до 17 июня.Местные СМИ пишут, что в приёмной Тертицы нашли муляж четырёх миллионов рублей. При этом на него обратили внимание только оперативники.