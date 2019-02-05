Следствие установило, что мужчина удерживал своего сына на цепи. Кроме того, он бил ребёнка по любому поводу. Издевательства продолжались с 2017 года по октябрь 2018. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина применял ремень, а также приковывал мальчика к 16-килограмовой гире.. Кроме того, сообщается, что родители очень часто употребляли алкоголь. Мальчик зачастую до поздней ночи ждал пока они уснут и только после этого мог попасть в квартиру.. Полицейских озадачило то, что о пропаже ребёнка родители заявили только спустя четыре дня после его исчезновения. После того как ребёнка обнаружили, он рассказал, что с ним делали дома и отказался туда возвращаться, сообщает «Комсомольская правда».Полицейские пришли с проверкой в квартиру, где жил ребёнок, и нашли там цепь. Отец рассказал, что покупал её для собаки, однако, оказалось, что животного у него никогда не было.В результате ребёнка поместили в приют. Специалисты нашли у него психическое расстройство, которое было вызвано жестоким обращением отца.На отца завели уголовное дело за истязание заведомо несовершеннолетнего. В рамках дела мужчине надлежит пройти психолого-психиатрические экспертизы.. В Следственном комитете по Кемеровской области рассказали, что будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.