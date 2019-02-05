05.02.2019, 17:02
На Кузбассе отец держал 11-летнего сына на цепи
ИА «Ореанда-Новости». Уголовное дело возбуждено в отношении 51-летнего жителя Кемерово, который истязал своего малолетнего сына: держал на цепи и избивал.
Следствие установило, что мужчина удерживал своего сына на цепи. Кроме того, он бил ребёнка по любому поводу. Издевательства продолжались с 2017 года по октябрь 2018. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина применял ремень, а также приковывал мальчика к 16-килограмовой гире.
Такими жуткими способами отец хотел приучить ребёнка к «правильной жизни». Кроме того, сообщается, что родители очень часто употребляли алкоголь. Мальчик зачастую до поздней ночи ждал пока они уснут и только после этого мог попасть в квартиру.
Об издевательствах стало известно, когда мальчик сбежал из дома, не выдержав истязательств. Полицейских озадачило то, что о пропаже ребёнка родители заявили только спустя четыре дня после его исчезновения. После того как ребёнка обнаружили, он рассказал, что с ним делали дома и отказался туда возвращаться, сообщает «Комсомольская правда».
Полицейские пришли с проверкой в квартиру, где жил ребёнок, и нашли там цепь. Отец рассказал, что покупал её для собаки, однако, оказалось, что животного у него никогда не было.
В результате ребёнка поместили в приют. Специалисты нашли у него психическое расстройство, которое было вызвано жестоким обращением отца.
На отца завели уголовное дело за истязание заведомо несовершеннолетнего. В рамках дела мужчине надлежит пройти психолого-психиатрические экспертизы. Кроме того, правоохранители оценят действия матери, которая никак не реагировала на жестокое обращение с сыном. В Следственном комитете по Кемеровской области рассказали, что будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Следствие установило, что мужчина удерживал своего сына на цепи. Кроме того, он бил ребёнка по любому поводу. Издевательства продолжались с 2017 года по октябрь 2018. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина применял ремень, а также приковывал мальчика к 16-килограмовой гире.
Такими жуткими способами отец хотел приучить ребёнка к «правильной жизни». Кроме того, сообщается, что родители очень часто употребляли алкоголь. Мальчик зачастую до поздней ночи ждал пока они уснут и только после этого мог попасть в квартиру.
Об издевательствах стало известно, когда мальчик сбежал из дома, не выдержав истязательств. Полицейских озадачило то, что о пропаже ребёнка родители заявили только спустя четыре дня после его исчезновения. После того как ребёнка обнаружили, он рассказал, что с ним делали дома и отказался туда возвращаться, сообщает «Комсомольская правда».
Полицейские пришли с проверкой в квартиру, где жил ребёнок, и нашли там цепь. Отец рассказал, что покупал её для собаки, однако, оказалось, что животного у него никогда не было.
В результате ребёнка поместили в приют. Специалисты нашли у него психическое расстройство, которое было вызвано жестоким обращением отца.
На отца завели уголовное дело за истязание заведомо несовершеннолетнего. В рамках дела мужчине надлежит пройти психолого-психиатрические экспертизы. Кроме того, правоохранители оценят действия матери, которая никак не реагировала на жестокое обращение с сыном. В Следственном комитете по Кемеровской области рассказали, что будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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