ИА «Ореанда-Новости» На Кузбассе в Белове в местном парке вышло из строя колесо обозрения - аттракцион сначала затормозил, а затем начал быстро раскручиваться. Инцидент произошёл 16 июня в воскресенье, о происшествии пишет местный новостной портал Сибдепо.

Отмечается, что в момент поломке в кабинках находились люди, которые начали на ходу выпрыгивать на землю, когда их кабинки спускались вниз. Остановить вышедший из-под контроля аттракцион удалось лишь путём принудительного отключения рубильника.

При этом те, кто всё же выпрыгнул из кабинок, получили травмы, одна девушка, по словам очевидцев, сильно повредила ногу. Через некоторое время карусель пришлось запустить снова, чтобы застрявшие на вершине люди смогли спуститься.