ИА «Ореанда-Новости» На ликвидацию последствий наводнения в населённых пунктах Иркутской области будет выделено 2,3 миллиарда рублей. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

Премьер отметил, что необходимо как можно быстрее помочь пострадавшим местным жителям. Также правительство ранее выделило 662 млн рублей, Медведев уточнил, что все эти средства уже распределены. Отмечается, что ущерб от паводка большой, разрушено множество задний, есть погибшие.