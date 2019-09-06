ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько сообщил, что столичные власти оформили заказ на техническое сопровождение массовых мероприятий у компании «Ситроникс» за 260 миллионов рублей. Предполагается, что данная система будет задействована на крупных мероприятиях, в том числе на тех, что связаны с политикой.

Чиновник проинформировал, что видеонаблюдение будет осуществляться на постоянной основе, а не на отдельных мероприятиях, как ранее. Кроме того, в будущем запланировано внедрение в систему технологии распознавания лиц.

Источник в министерстве внутренних дел сообщил журналистам газеты «Ведомости», что камеры городской системы видеонаблюдения уже на протяжении долгого времени применяются во время массовых спортивных мероприятий и митингов, а также в интересах следствия при выяснении обстоятельств совершения преступлений.