ИА «Ореанда-Новости» Правоохранительные органы возбудили в отношении 28-летней матери двоих маленьких детей уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию. Женщина оставила маленьких сыновей одних в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что в одну из больниц доставлены дети с подозрением на ротавирус, а также со следами побоев. СМИ писали, что у мальчиков частично вырваны волосы, а на телах множественные синяки.

Как доложила Волк, в отделение полиции поступило сообщение о детском плаче из квартиры. Прибывшие на место полицейские нашли в жилище двух мальчиков в возрасте трёх и двух лет. Позже сотрудники правоохранительных органов отыскали и задержали 30-летнего отца и 28-летнюю мать детей. Сейчас малыши находятся в городской детской больнице.