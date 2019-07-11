ИА «Ореанда-Новости» Вблизи ТЭЦ-27 в Мытищах, где произошло возгорание, функционирует лаборатория Роспотребнадзора для замера уровня концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее на ТЭЦ вспыхнул пожар, отмечалось, что возгорание произошло на газовой станции высокого давления. Площадь пожара – около 800 кв. м. по различным данным пострадали от шести до восьми человек.