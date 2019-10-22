ИА «Ореанда-Новости». Два вертолёта с бойцами ОМОНа вылетели на хутор в Ростовской области, где произошла перестрелка с пятью жертвами, пишет Telegram-канал Baza.



Сообщается также, что конфликт произошёл между двум семьями фермеров – Бациевыми и Дакишвили. В 2015 году Бациевы получили с кооператива «Новоселовский» около полутора миллионов рублей. Его председателем работает член семьи Дакишвили.



А по данным Telegram-канала Mash, один из Дакишвили был пастухом. В какой-то момент ему серьёзно задержали зарплату. Он узнал, сколько получили Бациевы от кооператива и подал на них в суд. Чем закончилось судебное разбирательство – неизвестно.