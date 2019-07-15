Руководство завода не собирается останавливаться на достигнутом, к концу текущего года планирует увеличить число роботов вдвое.

По информации, предоставленной пресс-службой Магнитогорского металлургического комбината, 32 производственных процесса будут контролироваться действиями такого типа роботов. Ещё 69 производственных процессов руководство комбината готово рассмотреть на предмет потенциальной передачи роботизированной технике.

Впервые робота ввели в производство в прошлом году. Он исполнял функции взаимного сотрудничества с поставщиками металлолома в коммерческой дирекции. Созданный на платформе инновационной технологии робот смог выполнять следующие действия. Он разбирал электронную почту, самостоятельно обрабатывал и анализировал поисковые базы компании «Российские железные дороги», формировал отчётную документацию для профильных отделов комбината.

Магнитогорский металлургический комбинат внедрил концепцию под названием «Индустрия 4.0», в рамках реализации которой подразумевается цифровизация основных производственных процессов для того, чтобы повысить эффективность производства. По информации, предоставленной начальником проектного офиса «ММК – Информсервис» Валерием Рыболовлевым, роботы на базе RPA (или Robotic Process Automation) являются одним из основных направлений концепции «Индустрия 4.0». Для их внедрения и развития на комбинате действует специальная группа, занимающаяся математическим моделированием и исследованиями в области системной аналитики.