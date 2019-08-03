ИА «Ореанда-Новости». Московская полиция сообщила, что на несогласованной акции протеста в столице задержаны 600 человек, пишет «Интерфакс».



Эту же цифру называет и правозащитный портал «ОВД-Инфо». Отмечается, что правоохранители перекрыли улицы Покровку и Лубянку. На Арбате часть митингующих заблокировали в ломбарде, после чего задержали.



Напомним, митинг в столице проходит под лозунгом «Вернём себе право на выборы». Ранее оппозиционных кандидатов в Мосгордуму не допустили к выборам.