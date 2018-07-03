ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центром организации дорожного движения был объявлен тендер на установку ста двадцати средств видеонаблюдения на МКАД.

На сайте государственных закупок уже опубликован соответствующий документ. Согласно ему, ЦОДД выложил тендер на проведение работ по установке камер видеонаблюдения, максимальный размер общих затрат - сто два миллиона рублей. По постановлению, есть также перечень необходимых функций, которыми эти камеры должны обладать. Среди них: функция самоочистки, подключение к каналу связи, передача записанной информации в Интеллектуальную транспортную систему.

Также Правительство планирует уже в ближайшее время объявить тендер на четыре сотни камер видеонаблюдения для поиска угнанных автомобилей. Система будет распознавать автомобили, объявленные в розыск, и читать номера российского и зарубежного автотранспорта. Радиус отслеживания составит от тридцати до трехсот метров.

Также центр организации дорожного движения установит еще больше обычных камер наблюдения, которые следят за соблюдением скоростного режима. На данный момент таких камер в Москве полторы тысячи, а добавят еще шестьсот стационарных и сто сорок - мобильных.

Из других дорожных нововведений - штрафы за отсутствие страхования. С первого дня осени текущего года автовладельцы, которые будут ездить без полиса ОСАГО, могут быть оштрафованы вплоть до восьмисот рублей в сутки. Это связано с тем, что процент оформления страхования понизился, а также участились случаи приобретения поддельных полисов ОСАГО. Сократилась и сумма выплат денежных средств страховыми компаниями на целых тридцать два процента - теперь она составляет пятьдесят семь миллиардов рублей. Пресс-служба главы РСА Игоря Юргенса объяснила этот факт тем, что сейчас проводятся мероприятия по борьбе с мошенниками, подделывающими страховку.