ИА «Ореанда-Новости». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что сегодня ночью на МКС произошла нештатная ситуация — утечка воздуха и падение давления. В ситуации разобрались, причину утечки обнаружили, экипажу ничего не угрожает, сообщил Рогозин журналистам.



Во время утечки все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Сразу же были предприняты меры, чтобы понять, откуда выходит воздух. Выяснилось, что виной всему микротрещина на корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС.

Со слов главы «Роскосмоса», для выявления причины поочерёдно перекрывали отсеки, чтобы реально понимать, что происходит.

«Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС», — рассказал Рогозин.



Рогозин подчеркнул, что для устранения утечки космонавтам не придётся выходить в открытый космос, а их жизни ничего не угрожает, а сам «Союз» будет сохранён.

«Я находился сам в Центре управления полетами. Ничто не угрожает жизни и безопасности экипажа. Корабль будет сохранен в результате использования ремонтного комплекта», — сказал глава «Роскосмоса».

По оценке специалистов, трещина в «Союзе» образовалась из-за попадания микрометеорита, её длина, предположительно, около 1,5 мм. По словам Рогозина, изнутри на корабль будет поставлена заплатка.







Напомним, последняя проблемная ситуация у российских космонавтов случилась в начале августа. Тогда Олег Артемьев и Сергей Прокопьев не вышли в открытый космос вовремя из-за поломки камеры GoPro. Российские космонавты должны были выйти в открытый космос для того, чтобы провести монтажные работ на внешней поверхности МКС. В результате инцидента отставание от графика составило 10 минут.



Ранее на МКС также неоднократно возникали технические проблемы и неисправности в различных модулях. Например, в июле в японском модуле американского сегмента МКС возникли проблемы с системой терморегулирования. Как оказалось, в обитаемый отсек из системы стала попадать вода – 20 мл в сутки. Астронавты вручную с помощью бумажных салфеток и полотенец протирали стенки модуля, потому что они ежедневно покрывались «испариной». В попытках исправить ситуацию, они изолировали научную стойку. В дальнейшем был обнаружен и заменен протекающий клапан стойки, и тогда на некоторое время утечка прекратилась, но накануне возникла вновь.