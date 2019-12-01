01.12.2019, 21:37
На МЦД-1 временно ограничено движение из-за смерти девушки, которая упала на рельсы
ИА «Ореанда-Новости». На МЦД-1 в Савеловском направлении временно ограничено движение из-за смерти девушки, которая упала на рельсы. Информация была опубликована на официальном канале Центральной пригородной пассажирской компании в сети Twitter.
Инцидент произошёл сегодня, 1 декабря, примерно в 19-00 по МСК. Девушка упала на рельсы перед электропоездом. По факту падения человека Следственный комитет и транспортная полиция начали расследование. В данной момент тело уже подняли. Специалисты ЦППК принимают все меры для восстановления движения электропоездов.
В пресс-службе ЦППК призывают всех людей соблюдать осторожность и правила безопасности в метро и на железных дорогах.
Инцидент произошёл сегодня, 1 декабря, примерно в 19-00 по МСК. Девушка упала на рельсы перед электропоездом. По факту падения человека Следственный комитет и транспортная полиция начали расследование. В данной момент тело уже подняли. Специалисты ЦППК принимают все меры для восстановления движения электропоездов.
В пресс-службе ЦППК призывают всех людей соблюдать осторожность и правила безопасности в метро и на железных дорогах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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