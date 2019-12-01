Информация была опубликована на официальном канале Центральной пригородной пассажирской компании в сети Twitter.Девушка упала на рельсы перед электропоездом. По факту падения человека Следственный комитет и транспортная полиция начали расследование. В данной момент тело уже подняли. Специалисты ЦППК принимают все меры для восстановления движения электропоездов.В пресс-службе ЦППК призывают всех людей соблюдать осторожность и правила безопасности в метро и на железных дорогах.