ИА «Ореанда-Новости». В отношении мужчины, который на субботнем митинге в столице швырнул урну в сотрудника ОМОНа, завели уголовное дело, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что дело завели на Евгений Коваленко 1971 года рождения. По мнению следствия, именно он кинул урну в бойца ОМОНа во время акции протеста.



Подозреваемый задержан, данные о происшествии направлены в управление СК по Центральному округу Москвы. Коваленко предъявили обвинение по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти». Ему грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо арест до полугода.



Напомним, 27 июля в Москве прошёл митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано более тысячи участников.