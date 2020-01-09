Об это сообщили сотрудники МЧС по Республике Коми.Инцидент произошёл сегодня, 9 января, в 16-55. Когда приехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, площадь возгорания уже составила около 1 тысячи квадратных метров.Сейчас он находится в местной больнице. Его состояние определяется как стабильное. Угрозы жизни нет.На месте происшествия работают 15 единиц спецтехники и 48 спасателей. Сотрудники МЧС сообщили, что угрозы населению Ухты нет. Причина взрыва пока неизвестна.Стоит отметить, что взрывная волна ощущалась в городе Сосоногорске, который располагается в 13 километрах от Ухты.



