09.01.2020, 18:48
На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте произошёл взрыв
ИА «Ореанда-Новости». На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Ухтанефтепереработка» произошёл мощный взрыв, после которого промышленный объект загорелся. Об это сообщили сотрудники МЧС по Республике Коми.
Инцидент произошёл сегодня, 9 января, в 16-55. Когда приехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, площадь возгорания уже составила около 1 тысячи квадратных метров. 1 человек пострадал. Сейчас он находится в местной больнице. Его состояние определяется как стабильное. Угрозы жизни нет.
На месте происшествия работают 15 единиц спецтехники и 48 спасателей. Сотрудники МЧС сообщили, что угрозы населению Ухты нет. Причина взрыва пока неизвестна.
Стоит отметить, что взрывная волна ощущалась в городе Сосоногорске, который располагается в 13 километрах от Ухты.
Инцидент произошёл сегодня, 9 января, в 16-55. Когда приехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, площадь возгорания уже составила около 1 тысячи квадратных метров. 1 человек пострадал. Сейчас он находится в местной больнице. Его состояние определяется как стабильное. Угрозы жизни нет.
На месте происшествия работают 15 единиц спецтехники и 48 спасателей. Сотрудники МЧС сообщили, что угрозы населению Ухты нет. Причина взрыва пока неизвестна.
Стоит отметить, что взрывная волна ощущалась в городе Сосоногорске, который располагается в 13 километрах от Ухты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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