ИА «Ореанда-Новости». В министерстве просвещения России проинформировали, что в 2019 году в регионы страны из бюджета будет выделено почти 54 миллиарда рублей на организацию детского отдыха в этом году.

Как пояснила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совещании у президента РФ Владимира Путина, всего будет выделено 53 миллиарда 783 миллиона, по сравнению с 2018 годом эта сумма больше на 10 миллиардов рублей.