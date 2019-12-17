17.12.2019, 09:06
На острове Кунашир больше недели нет бензина и дизельного топлива
ИА «Ореанда-Новости». На заправках на острове Кунашир (Южные Курилы Сахалинской области) уже вторую неделю нет бензина и дизтоплива, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что первые поставки запланированы на 23 декабря. Вице-мэр Южно-Курильского района Наталья Савочкина рассказала, что такая ситуация возникла из-за штормовой погоды.
При этом проблемы на острове возникли не только с топливом, но и с продуктами. Однако продукты уже привезли с Сахалина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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