ИА «Ореанда-Новости». На заправках на острове Кунашир (Южные Курилы Сахалинской области) уже вторую неделю нет бензина и дизтоплива, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что первые поставки запланированы на 23 декабря. Вице-мэр Южно-Курильского района Наталья Савочкина рассказала, что такая ситуация возникла из-за штормовой погоды.



При этом проблемы на острове возникли не только с топливом, но и с продуктами. Однако продукты уже привезли с Сахалина.