11.04.2020, 08:30
На отделения лаборатории «Гемотест» начали жаловаться в прокуратуру из-за тестов на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». 26 марта лаборатория «Гемотест» начала принимать анализы на COVID-19. Это вызвало недовольство среди жителей Москвы и Подмосковья.
Люди, чьи дома находятся близко к лаборатории считают, что сбор анализов способствует распространению заболевания. Жители Одинцово, в котором лаборатория находится на 1 этаже жилого дома, сообщают, что направили жалобу в Роспотребнадзор, Правительство Подмосковья, прокуратуру и позвонили в ФСБ.
В лаборатории же опровергают опасность для граждан. По словам работников, они не принимают больных, а тех, кто пришёл сделать тест и проявить свою гражданскую позицию во время эпидемии. Также в «Гемотесте» сообщили, что лаборатория изолирована от жилых квартир и имеет отдельный вход в здание.
Люди, чьи дома находятся близко к лаборатории считают, что сбор анализов способствует распространению заболевания. Жители Одинцово, в котором лаборатория находится на 1 этаже жилого дома, сообщают, что направили жалобу в Роспотребнадзор, Правительство Подмосковья, прокуратуру и позвонили в ФСБ.
В лаборатории же опровергают опасность для граждан. По словам работников, они не принимают больных, а тех, кто пришёл сделать тест и проявить свою гражданскую позицию во время эпидемии. Также в «Гемотесте» сообщили, что лаборатория изолирована от жилых квартир и имеет отдельный вход в здание.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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