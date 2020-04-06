ИА «Ореанда-Новости». Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы попросил правительство не приглашать на парад граждан старше 65 лет, пишет «Коммерсант».



В частности, речь идёт и о ветеранах Великой Отечественной войны. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Оргкомитет направил в кабмин соответствующее письмо.



Отмечается, что в России продолжается подготовка к параду Победы. Некоторые СМИ пишут, что его могут перенести, однако официальных сообщений по этому поводу не поступало.