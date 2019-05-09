ИА «Ореанда-Новости» Парад в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади посетил бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что экс-глава СССР сидел на левой зрительской трибуне. По сообщениям с места событий, после окончания парада Горбачёв с трудом смог сойти с трибуны с помощью помощника, однако от предложенного кресла-каталки отказался.