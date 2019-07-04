ИА «Ореанда-Новости» В четырёх районах Удмуртии на пасеках зафиксирована массовая гибель пчёл, ветеринары приступили к расследованию причин явления. Об этом сообщили в главном управлении ветеринарии республики.

Пчёлы начали погибать на пасеках в Вавожском, Малопургинском, Воткинском и Шарканском районах. Специалисты уже начали обследование пасек и ведут сбор материала. Одной из причин гибели насекомых могла стать инфекция или другие заболевания.

Ветеринарная служба региона просит владельцев пасек незамедлительно сообщить о необычном поведении пчёл или их гибели.