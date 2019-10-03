ИА «Ореанда-Новости» Компания «Ростелеком» объявила конкурс на приобретение планшетов, которые будут использоваться в процессе переписи населения 2020 года.

Планируется закупить около 360 тысяч устройств. Согласно условиям тендера, максимальная цена составляет 11,52 миллиарда рублей. Ранее Росстат заявлял, что на это потребуется 6,7 миллиарда. Общая сумма расходов на перепись составляет 33 миллиарда.

На всех планшетах необходимо установить российскую операционную систему «Аврора». «Большинство данных переписи 2020 года будет сразу собираться в цифровом виде, что существенно облегчит сбор и обработку информации», – сказали в «Ростелекоме», который является партнёром Росстата в осуществлении переписи.