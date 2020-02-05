ИА «Ореанда-Новости». С большой скоростью сильный шторм приближается к Черноморскому побережью Краснодарского края. Об этом сообщает сайт центра «Фобос».

Эксперты отмечают, что именно этот шторм, названный «Петра», был причиной глобальных наводнений в Германии, ураганов на Балканах и в городах Швейцарии, снежных метелей в Турции, а также смерчей на водах у Австрии. В некоторых странах, на которые уже обрушилось опасное явление природы, порывы ветра достигали скорости в 39-41 м/с.

По сообщению синоптиков «Петра» достигнет побережья России поздним вечером 5 февраля. Шторм принесет с собой ливни с мокрым снегом и аномально низкие температуры воздуха. В эпицентре урагана окажутся города между Новороссийском и Сочи, а ветер достигнет силы в 25 м/с.