ИА «Ореанда-Новости» Против сотрудника полиции из Челябинска было заведено уголовное дело о домогательствах к подчинённым. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Отмечается, что полицейский, который уже уволен из органов внутренних дел, путём шантажа и угроз добивался сексуальной близости с подчинёнными.

Выяснился факт домогательства в ходе проверки сотрудниками службы собственной безопасности. Как пишет портал Znak.com, потерпевшим по делу проходят шесть девушек, которые утверждают, что экс-полицейский домогался их, угрожая при этом проблемами по службе.