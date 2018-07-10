ИА «Ореанда-Новости». Старший следователь по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» сообщил о том, что на потерпевших оказывают давление. По мнению следствия, давление исходит от коллег на Андрея Бурсина, начальника службы пожаротушения.

Так старший следователь по особо важным делам Рустам Габулин на заседании в Центральном районном суде в Кемерове рассказал о том, что потерпевшие получали угрозы в социальных сетях, также на входе в здание суда на улице потерпевших ожидала группа людей, которые позволили себе оскорбления и угрозы в сторону потерпевших. По словам Габулина, на улице коллеги Бурсина (около 20 человек) записывали номера автомобилей потерпевших, они знают все адреса и даты рождения.

Люди опасаются за свою безопасность и безопасность своих детей. При этом угрозы от пожарных (коллег Бурсина) звучат, как фразы «сами будете тушить». Сам обвиняемый отрицает свою причастность к этим угрозам. Истцы отмечают, что лично сам обвиняемый на них давление не оказывал.

Напомним, на данном заседании рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Бурсину. Его обвиняют в халатности, согласно версии следствия, он не организовал должную разведку и управление своего пожарно-спасательного гарнизона, который тушил пожар в «Зимней вишне». Отряд обвиняемого первом прибыл на пожар 25 марта, который унес жизни шести десятков людей, большинство из которых оказались детьми.

Александр Ананьев, который потерял в этот день трёх дочерей, заявил в суде, что действия пожарных были хаотичными, ими руководили бездарно.

Обвинение выступает за арест Андрея Бурсина на два месяца (до 7 сентября) на время проведения судебных разбирательств.

Сообщается, что ранее он не явился на заседание – уехал с семьей в Анапу. Следствие объясняет свои требования об аресте тем, что он может скрыться. Когда он не прибыл на заседание суда, его разыскали в Анапе и силой доставили на заседание в Кемерово. При этом адвокат обвиняемого в защиту заявляет, что об отпуске Бурсина следствие уведомляли заранее. Бурсин рассказал, что был в санатории с семьёй на курортном лечении. При этом старший следователь Габулин отмечает, что отпуск не является уважительной причиной для неявки в суд.

Прокурор согласился назначить Бурсину домашний арест вместо содержания под стражей. Бурсин с такой мерой согласился, пообещав выполнять все требования следствия.



