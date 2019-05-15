ИА «Ореанда-Новости» В Ульяновской области полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве области мужчину. По данным следствия, 40-летний мужчина пришёл на празднование 18 дня рождения своей крестницы, где бросился с ножом на семью именинницы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл в селе Ишеевка, отмечается, что крёстный ударил ножом сначала отца девушки, а затем её 10-летнего брата. Оба пострадавших скончались на месте. Также злоумышленник нанёс удары ножом самой имениннице и её матери, сейчас они госпитализированы, состояние девушки врачи оценивают как тяжёлое.