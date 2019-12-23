23.12.2019, 09:54
На производство нового Sukhoi Superjet планируют потратить миллиарды рублей
ИА "Ореанда-Новости" На разработку нового самолёта Sukhoi Superjet New ещё 15 миллиардов планирует потратить Минпромторг. В новом самолёте будет использоваться максимальное количество деталей, которые будут производиться в РФ. Об этом сообщает РБК, которое ссылается на план-график министерства.
На опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы над самолётом ведомство планирует потратить 15 миллиардов рублей. Работы должны быть завершены до середины 2021 года. Тендер на проведение работ, по информации из данных СПАРК, пока объявлен не был. В ведомстве заявили, что до конца 2019 года контакт будет заключен.
Ведомство весной нынешнего года подписало с "Гражданскими самолётами Сухого" контракт на сумму 3,5 миллиарда рублей. В контракте прописано, что работы завершатся 15 декабря.
В ведомстве заявили, что в данном контракте речь шла о первом этапе работ, и он выполнен на 100 процентов.
На опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы над самолётом ведомство планирует потратить 15 миллиардов рублей. Работы должны быть завершены до середины 2021 года. Тендер на проведение работ, по информации из данных СПАРК, пока объявлен не был. В ведомстве заявили, что до конца 2019 года контакт будет заключен.
Ведомство весной нынешнего года подписало с "Гражданскими самолётами Сухого" контракт на сумму 3,5 миллиарда рублей. В контракте прописано, что работы завершатся 15 декабря.
В ведомстве заявили, что в данном контракте речь шла о первом этапе работ, и он выполнен на 100 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии