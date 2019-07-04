ИА «Ореанда-Новости» На поддержку уже существующих ИП и создание новых фирм выделят до двух миллиардов рублей. Это подтвердил премьер-министр на очередном собрании правительства.
 На нем он также затронул несколько важных финансовых вопросов, например, о переводе многих документов на электронный носитель. О выделении средств на популяризацию он выразился так: в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство" выделят средства на улучшения ряда финансовых сфер.