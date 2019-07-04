04.07.2019, 23:15
На развитие бизнеса регионам дадут два миллиарда рублей
ИА «Ореанда-Новости» На поддержку уже существующих ИП и создание новых фирм выделят до двух миллиардов рублей. Это подтвердил премьер-министр на очередном собрании правительства.
На нем он также затронул несколько важных финансовых вопросов, например, о переводе многих документов на электронный носитель. О выделении средств на популяризацию он выразился так: в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство" выделят средства на улучшения ряда финансовых сфер.
На нем он также затронул несколько важных финансовых вопросов, например, о переводе многих документов на электронный носитель. О выделении средств на популяризацию он выразился так: в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство" выделят средства на улучшения ряда финансовых сфер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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