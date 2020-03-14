ИА «Ореанда-Новости». Силуанов сообщил, что на реализацию послания президента РФ и на покупку Сбербанка будет выделено 600 миллиардов рублей и ФНБ. Министр финансов рассказал об этом на заседании Совета Федерации.

Глава Минфина отметил, что Фонд национального благосостояния обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы приобрести Сбербанк и профинансировать реализацию послания Президента страны.

Также Силуанов напомнил, что существует механизм демпфера в нефтяной отрасли. При высоких ценах Минфин осуществляет доплату нефтяникам, которая в прошлом году составила около 500 миллиардов рублей. В этом году сложилась обратная ситуация. Это даст дополнительно в ФНБ примерно 500 миллиардов рублей, заявил министр.