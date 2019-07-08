ИА "Ореанда-Новости" На запланированную в текущем году реконструкцию Кыштымского медеэлектролитного завода руководство готово потратить около шестидесяти миллионов долларов.

По информации, предоставленной президентом «Русской медной компании» Всеволодом Левиным, увеличение производства после работ по реконструкции завода планируется более, чем в два раза. В настоящее время на производстве выпускают 130 тысяч тонн медных катодов ежегодно, после реконструкции планируют увеличить этот показатель до 230 тысяч тонн. Стоит отметить, что кроме катодной меди Кыштымский завод в настоящее время выпускает также около ста тысяч тонн медной катанки в год.

Реконструкция завода подразумевает под собой глобальные работы. Так, планируют подвергнуть полной замене цех электролиза. Здесь будут размещены электролизные ванны модернизированного типа, а также современное оборудование. К последнему можно отнести краны, машины по ликвидации катода и подготовке анода. По словам Всеволода Левина, новое оборудование будет исключительно роботизированным, что в конечном итоге приведёт к снижению себестоимости продукции завода и одновременному её улучшению качества.

Кыштымский медеэлектролитный завод является одним из старейших предприятий, расположенных на Урале. Территориально завод находится в городе Кыштым Челябинской области. Основателем завода выступил Никита Демидов, сам завод был учреждён в 1757 году. С 2003 года Кыштымский завод входит в ЗАО «Русская медная компания». Завод занимается производством катодной меди, медной катанки, аффинированного золота и серебра.