ИА "Ореанда-Новости" На запланированную в текущем году реконструкцию Кыштымского медеэлектролитного завода руководство готово потратить около шестидесяти миллионов долларов. Основная цель перезапуска завода заключается прежде всего в том, чтобы увеличить производительность.

По информации, предоставленной президентом «Русской медной компании» Всеволодом Левиным, увеличение производства после работ по реконструкции завода планируется более, чем в два раза. В настоящее время на производстве выпускают 130 тысяч тонн медных катодов ежегодно, после реконструкции планируют увеличить этот показатель до 230 тысяч тонн. Стоит отметить, что кроме катодной меди Кыштымский завод в настоящее время выпускает также около ста тысяч тонн медной катанки в год.

Реконструкция завода подразумевает под собой глобальные работы. Так, планируют подвергнуть полной замене цех электролиза. Здесь будут размещены электролизные ванны модернизированного типа, а также современное оборудование. К последнему можно отнести краны, машины по ликвидации катода и подготовке анода. По словам Всеволода Левина, новое оборудование будет исключительно роботизированным, что в конечном итоге приведёт к снижению себестоимости продукции завода и одновременному её улучшению качества.

Кыштымский медеэлектролитный завод является одним из старейших предприятий, расположенных на Урале. Территориально завод находится в городе Кыштым Челябинской области. Основателем завода выступил Никита Демидов, сам завод был учреждён в 1757 году. С 2003 года Кыштымский завод входит в ЗАО «Русская медная компания». Завод  занимается производством катодной меди, медной катанки, аффинированного золота и серебра.