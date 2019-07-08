На реконструкцию Кыштымского завода планируется потратить 60 млн долларов
По информации, предоставленной президентом «Русской медной компании» Всеволодом Левиным, увеличение производства после работ по реконструкции завода планируется более, чем в два раза. В настоящее время на производстве выпускают 130 тысяч тонн медных катодов ежегодно, после реконструкции планируют увеличить этот показатель до 230 тысяч тонн. Стоит отметить, что кроме катодной меди Кыштымский завод в настоящее время выпускает также около ста тысяч тонн медной катанки в год.
Реконструкция завода подразумевает под собой глобальные работы. Так, планируют подвергнуть полной замене цех электролиза. Здесь будут размещены электролизные ванны модернизированного типа, а также современное оборудование. К последнему можно отнести краны, машины по ликвидации катода и подготовке анода. По словам Всеволода Левина, новое оборудование будет исключительно роботизированным, что в конечном итоге приведёт к снижению себестоимости продукции завода и одновременному её улучшению качества.
Кыштымский медеэлектролитный завод является одним из старейших предприятий, расположенных на Урале. Территориально завод находится в городе Кыштым Челябинской области. Основателем завода выступил Никита Демидов, сам завод был учреждён в 1757 году. С 2003 года Кыштымский завод входит в ЗАО «Русская медная компания». Завод занимается производством катодной меди, медной катанки, аффинированного золота и серебра.
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