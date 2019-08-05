ИА «Ореанда-Новости» Газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания министерства здравоохранения России сообщила, что федеральное правительство намерено стимулировать российские компании открывать медицинские пункты на рабочих местах.

В срок до 20 августа министерство представит в правительство соответствующие предложения с учётом мнений сотрудников Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей. Предполагается, что в данных ведомствах будут рассмотрены механизмы компенсации издержек предприятий в связи с нововведением.

Журналисты «Известий» считают, что появление медиков на рабочих местах упростит доступ граждан к услугам здравоохранения, и напоминают о советском опыте в данной сфере.