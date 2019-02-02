ИА «Ореанда-Новости» Корабли Военно-морского флота России будут оборудованы системой, ослепляющей противника. Станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» будут предоставлены холдингом «Росэлектроника». Об этом сообщает противника, сообщили РИА Новости .

Системой уже обеспечены фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который был передан ВМФ в 2018 году, а также и «Адмирал флота Касатонов». Всего на борту фрегатов расположены по два комплекса «Филин». Такую же аппаратуру установят на двух фрегатах проекта 22350, строящихся на заводе «Северная верфь».

Комплекс оптического поражения «Филин» был создан АО «Опытный завод «Интеграл», входящим в «Росэлектронику». Аппаратура в тёмное время суток подавляет визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, и оружия ближнего боя, которое применяется против надводных судов ВМФ.

Система работает по принципу модуляции яркости светового излучения. У противника временно нарушается возможность видеть из-за низкочастотных колебаний яркости излучения, которые вызывают возбуждение зрительных нервов.

В «Росэлектронике» объяснил, что система прошла технические испытания, в которых приняли участие добровольцы. В результате они не могли вести прицельный огонь из-за различного рода нарушений зрения. Некоторые из них даже испытывали зрительные галлюцинации.

«Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что «цель не видно». При этом 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как «пятно света плавает перед глазами», и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве», - говорится в сообщении.

Кроме того система «Филин» позволяет не только ослеплять врага, но также выводить из строя технику на расстоянии до пяти тысяч метров: лазерные дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет.