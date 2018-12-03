ИА «Ореанда-Новости». Власти намерены утилизировать все батарейки, для этого хотят создать необходимую инфраструктуру, в том числе на базе объектов по уничтожению химоружия. То есть комплексы по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности планируется построить на заводах по уничтожению химического оружия. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информацию из Минпромторга.

Сейчас в России существует только один завод, который утилизирует батарейки. Он находится в Челябинске – «Мегаполисресурс». То есть инфраструктура по переработке батареек отсутствует. К маю 2020 года похожий завод создадут в Подмосковье. Но со слов экспертов, создать завод не так сложно, как заставить население сдавать батарейки на утилизацию. По оценкам правительства, ежегодно в Россию ввозится от 1 до 3 млрд батареек. В связи с этим Минприроды совместно с госкорпорацией «Росатом» разработали федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», рассчитанный до 2024 года.

Планируется создать семь межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Строить их будут в том числе на базе четырёх объектов по уничтожению химического оружия: «Марадыковский» (Кировская область), «Камбарка» (Удмуртская Республика), «Щучье» (Курганская область) и ФКП «Горный» (Саратовская область).

Чтобы решить вопрос с населением – мотивировать россиян сдавать батарейки на утилизацию – ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила ввести выплату вознаграждений гражданам за каждую сданную батарейку. Но это будет возможно, только если в стоимость товара будет заложена «возвратная» сумма. Такой механизм властями ещё не прорабатывается.

В Московской области ЖКХ хотят создать интерактивную карту первичных пунктов приёма батареек и лампочек.

В ассоциации «Чистая страна» считают, что утилизацию продукции необходимо сделать обязанностью изготовителя и импортёра. Необходимо ввести некоторое подорожание, чтобы разница в цене могла пойти на транспортировку и переработку.

В ассоциации «ЖКХ и городская среда» считают, что под батарейки во дворах нужно ставить отдельные контейнеры.