, рассказывает Market Watch.Такого падения не случалось с 1987 года. Тогда за один день, девятнадцатого октября, произошло обрушение Dow Jones на 22,6 процента. То событие известно сегодня под названием "чёрный понедельник". Издание Washington Post заявляет, что нынешнее падения является максимальным за сто тридцать пять лет - с того момента, как был создан Dow Jones.За этот период индекс S&P 500 снизился на двадцать процентов.