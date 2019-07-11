11.07.2019, 16:57
На рынке в центре Перми возник пожар
ИА «Ореанда-Новости». В Перми загорелся Центральный колхозный рынок, пожарные уже выехали на место возгорания, пишет «Интерфакс».
Жители города публикую в социальных сетях фотографии пожара. На них видно, что горят крыши двух зданий, а клубы чёрного дыма накрывают территорию рынка. Очевидцы говорят, что горит здание кафе около рынка и мечети.
Данных о пострадавших пока нет.
Жители города публикую в социальных сетях фотографии пожара. На них видно, что горят крыши двух зданий, а клубы чёрного дыма накрывают территорию рынка. Очевидцы говорят, что горит здание кафе около рынка и мечети.
Данных о пострадавших пока нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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