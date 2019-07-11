Жители города публикую в социальных сетях фотографии пожара. На них видно, что горят крыши двух зданий, а клубы чёрного дыма накрывают территорию рынка. Очевидцы говорят, что горит здание кафе около рынка и мечети.Данных о пострадавших пока нет.