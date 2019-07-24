24.07.2019, 09:26
На Сахалин надвигается сильный циклон
ИА «Ореанда-Новости» В двенадцать районов Сахалинской области циклон принесёт сильные ливни, предупредили в региональном МЧС. Циклон накроет регион в ночь с 24 на 25 июля. Как отметили в местном Росгидромете, осадки составят от 15 до 30 миллиметров. Прогнозируется, что уровень воды в водоёмах может резко подняться на 0,5-1,5 метра.
Для ликвидации возможных последствий циклона подготовлены силы и средства местного МЧС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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