ИА «Ореанда-Новости» В двенадцать районов Сахалинской области циклон принесёт сильные ливни, предупредили в региональном МЧС. Циклон накроет регион в ночь с 24 на 25 июля. Как отметили в местном Росгидромете, осадки составят от 15 до 30 миллиметров. Прогнозируется, что уровень воды в водоёмах может резко подняться на 0,5-1,5 метра.

Для ликвидации возможных последствий циклона подготовлены силы и средства местного МЧС.