ИА «Ореанда-Новости» На кладбище Курильска администрация по ошибке установила памятник ветерану Великой Отечественной войны на чужой могиле. Об этом сообщает агентство Sakh.com.

Отмечается, что путаница произошла по вине сотрудников администрации и общественников, которым было поручено отыскать заброшенные могилы ветеранов и установить на них памятники. Точных координат захоронений у сотрудников не было.

По словам местных жителей, памятник установлен на могиле погибшей девочки, место, где покоится ветеран, находится в другой стороне кладбища, в доказательство горожане предоставили фотографии. Местные власти заявили, что собираются разобраться в проблеме.