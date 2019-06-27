27.06.2019, 13:41
На Сахалине мужчина открыл стрельбу в храме
ИА «Ореанда-Новости» В городе Невельск на Сахалине мужчина открыл стрельбу в храме и пытался совершить ограбление. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Неоднократно судимый 35-летний местный житель ворвался в храм и начал угрожать служительнице, требуя отдать ему крестики и иконы. Однако женщина смогла дать отпор нападавшему, и он скрылся.
Спустя полчаса после инцидента в храме мужчина решил ограбить продуктовый магазин. Он, угрожая продавцу, вынес из кассы почти 10 тысяч рублей. Известно, что на данный момент злоумышленник задержан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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