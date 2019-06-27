ИА «Ореанда-Новости» В городе Невельск на Сахалине мужчина открыл стрельбу в храме и пытался совершить ограбление. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Неоднократно судимый 35-летний местный житель ворвался в храм и начал угрожать служительнице, требуя отдать ему крестики и иконы. Однако женщина смогла дать отпор нападавшему, и он скрылся.

Спустя полчаса после инцидента в храме мужчина решил ограбить продуктовый магазин. Он, угрожая продавцу, вынес из кассы почти 10 тысяч рублей. Известно, что на данный момент злоумышленник задержан.