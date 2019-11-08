ИА «Ореанда-Новости». 21-летний молодой человек передал девушке инфекцию ВИЧ.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Сахалинской области.

Как оказалось, сам сахалинец знал о своём заболевании. Однако он ничего не рассказал шестнадцатилетней школьнице, с которой состоял в интимных отношениях.

По данным Роспотребнадзора в РФ ВИЧ за 31 год «убил» около 320 тысяч человек. На конец 2018 года число заражённых практически достигло отметки в 900 тысяч человек.