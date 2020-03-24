ИА «Ореанда-Новости». На Сахалине рассказали о молодых людях, которые были задержаны ФБР по подозрению в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Сахалинского горного техникума. Источник рассказал, что одного из задержанных отчислили из заведения.

Представитель учреждения отметил, что задержанные одевались как обычно, не выделялись из толпы.

Источник рассказал, что изначально один из подозреваемых в шутку сказал техничке, что взорвёт техникум. Слухи быстро распространились по учебному заведению. Директор сообщил об этом в ФСБ, которые начали слежку за студентом. «Тут решили проверить и задержали», - добавил представитель техникума.



В понедельник ФСБ задержала двух молодых людей по подозрению в подготовке вооружённого нападения на техникум. У них изъяли обрез ружья с патронами, взрывные устройства, промышленный детонатор.