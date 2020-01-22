Об эвакуации рыбаков с льдины рассказали в региональном главке МЧС.Накануне появилась информация, чтоВ операции по спасению рыбаков участвуют 18 специалистов МЧС. Задействованы 4 лодки, судно на воздушной подушке, 4 лодки и несколько снегоходов. Планировалось также подключение к спасательной операции вертолёта МИ-8, принадлежащего МЧС РФ.Представитель ведомства сообщил о доставке на берег 98 рыбаков. На оторвавшейся льдине еще находятся 90 человек. В ведомстве также заявили о том, что операции по спасению благоприятствуют погодные условия.