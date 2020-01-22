22.01.2020, 09:11
На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали рыбаков
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками спасательных служб на юге Сахалина с льдины, которая оторвалась от берега, были эвакуированы 98 рыбаков. Ожидают помощи еще 90 человек. Об эвакуации рыбаков с льдины рассказали в региональном главке МЧС.
Накануне появилась информация, что в заливе Мордвинова оторвалась льдина, на которой находилось около 200 рыбаков.
В операции по спасению рыбаков участвуют 18 специалистов МЧС. Задействованы 4 лодки, судно на воздушной подушке, 4 лодки и несколько снегоходов. Планировалось также подключение к спасательной операции вертолёта МИ-8, принадлежащего МЧС РФ.
Представитель ведомства сообщил о доставке на берег 98 рыбаков. На оторвавшейся льдине еще находятся 90 человек. В ведомстве также заявили о том, что операции по спасению благоприятствуют погодные условия.
Накануне появилась информация, что в заливе Мордвинова оторвалась льдина, на которой находилось около 200 рыбаков.
В операции по спасению рыбаков участвуют 18 специалистов МЧС. Задействованы 4 лодки, судно на воздушной подушке, 4 лодки и несколько снегоходов. Планировалось также подключение к спасательной операции вертолёта МИ-8, принадлежащего МЧС РФ.
Представитель ведомства сообщил о доставке на берег 98 рыбаков. На оторвавшейся льдине еще находятся 90 человек. В ведомстве также заявили о том, что операции по спасению благоприятствуют погодные условия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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