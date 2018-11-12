ИА «Ореанда-Новости». В сахалинском городе Холмск учительницу оскорбила девочку из-за порванной кофты. Это случилось во время школьного урока, видео заснял один из одноклассников. В районном отделе образования пояснили, что учительница принесла извинения ребёнку и уволилась. Ранее стало известно, что делом занялась прокуратура.

Накануне в социальных сетях появилось видео, которое набрало шквал комментариев: преподаватель русского языка и литературы школы №1 города Холмска довела до слёз ученицу из-за маленькой дырочки на одежде.

«У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приёмная что-ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь то?» – обращается учительница к девочке.





В понедельник Татьяна Карнаух, глава районного управления образования сообщила, что учительница, оскорбившая девочку, признала вину и уволилась по собственному желанию, пишут РИА Новости.

"С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Педагог признала вину и уволилась", – пояснила Карнаух. Она также сообщила, что перед этим учительница принесла публичные извинения девочки и её родителям в присутствии всего класса.

Глава районного управления образования рассказала, что в школе №1 уже прошёл малый педсовет, где признали недопустимым подобные происшествия. С руководителями всех школ состоится совещание для предотвращения подобных инцидентов.

По инциденту в школе Холмска прокуратура организовала проверку, об этом ранее сообщила пресс-секретарь областного ведомства Тамара Журавская. Ведомство проверит инцидент об унижении школьницы учителем в школе Холмска.

"Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по информации об унижении ученицы учительницей МАУ "СОШ №1". По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", – сообщила Тамара Журавская. Причиной этому послужило ранее появившееся видео в СМИ и социальных сетях.