13.06.2019, 16:22
На севере Байкала массово погибла рыба
ИА «Ореанда-Новости». Недалеко от города Северобайкальск произошла массовая гибель рыбы. Россельхознадзор устанавливает причину, пишет «Интерфакс».
Всего погибло около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса.
Уже взяты пробы воды, донных отложений и рыбы. При взятии проб присутствовала прокуратура. Сейчас пробы отправили самолётом в Иркутск, результаты экспертизы будут в течение недели. Отмечается, что эксперты не исключают естественного выброса рыбы из-за большой волны.
Всего погибло около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса.
Уже взяты пробы воды, донных отложений и рыбы. При взятии проб присутствовала прокуратура. Сейчас пробы отправили самолётом в Иркутск, результаты экспертизы будут в течение недели. Отмечается, что эксперты не исключают естественного выброса рыбы из-за большой волны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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