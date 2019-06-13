Всего погибло около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса.Уже взяты пробы воды, донных отложений и рыбы. При взятии проб присутствовала прокуратура. Сейчас пробы отправили самолётом в Иркутск, результаты экспертизы будут в течение недели. Отмечается, что эксперты не исключают естественного выброса рыбы из-за большой волны.