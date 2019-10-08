ИА «Ореанда-Новости». Утром вторника спасатели предостерегли жителей Магадана и Ольском округе Колымы.



Пожарно-Спасательный центр сообщил о рассылке срочных предупреждающих сообщений жителям региона. Ожидается повышение скорости ветра до 20 метров в секунду.

Возникновение чрезвычайных происшествий возможно в Магадане и Ольском городском округе. Различные опасные ситуации могут появиться из-за повреждений (обрывов) линий связи и электропередач. Также могут произойти перебои в дорожно-транспортном обеспечении.

Спасатели рекомендуют гражданам без надобности не выходить из дома, не оставлять машины возле ветхих сооружений и больших деревьев. Также, самим жителям не стоит находиться близ слабоукреплённых конструкций.