











Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.С понедельника столбик термометра днём поднимется немного выше нуля градусов. Ночная температура воздуха будет держаться не ниже -2 градусов.Сегодня и завтра в Москве ещё продержится солнечная морозная погода, но больших морозов больше не планируется. Стоит отметить, что самая низкая температура воздуха наблюдалась сегодня ночью, когда столбик термометра опустился до -13,5 градусов.