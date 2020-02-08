08.02.2020, 13:32
На следующей неделе москвичей ждёт оттепель
ИА «Ореанда-Новости». На следующей неделе москвичей ждёт оттепель. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кроме этого, на следующей недели в Москве будет наблюдаться мрачная погода. С понедельника столбик термометра днём поднимется немного выше нуля градусов. Ночная температура воздуха будет держаться не ниже -2 градусов.
Сегодня и завтра в Москве ещё продержится солнечная морозная погода, но больших морозов больше не планируется. Стоит отметить, что самая низкая температура воздуха наблюдалась сегодня ночью, когда столбик термометра опустился до -13,5 градусов.
Кроме этого, на следующей недели в Москве будет наблюдаться мрачная погода. С понедельника столбик термометра днём поднимется немного выше нуля градусов. Ночная температура воздуха будет держаться не ниже -2 градусов.
Сегодня и завтра в Москве ещё продержится солнечная морозная погода, но больших морозов больше не планируется. Стоит отметить, что самая низкая температура воздуха наблюдалась сегодня ночью, когда столбик термометра опустился до -13,5 градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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